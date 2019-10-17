وزير الداخلية الإسبانى: سنعزز وجود الشرطة في كتالونيا

قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، لقناة تليسينكو ،التلفزيونية، اليوم، الخميس، إن بلاده سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليال، وأضاف، أن الهدف من ذلك هو ضمان الأمن، والسماح لقوات الشرطة الموجودة هناك فعلا بالراحة.

ويشهد الإقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا احتجاجات منذ ثلاثة أيام، إثر إصدار المحكمة العليا، أحكاما بسجن تسعة زعماء انفصاليين، بسبب محاولة فاشلة للاستقلال في عام 2017 ،نظموا فيها استفتاء اعتبره القضاء غير قانوني.

وأضرم محتجون النار في سيارات، ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، أمس الأربعاء في تصعيد للاضطرابات.

وقال كيم تورا زعيم كتالونيا، اليوم، الخميس ، إنه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره، وأضاف مخاطبا برلمان الإقليم : أن هناك "رواية كاذبة" عن أن الحركة الانفصالية في كتالونيا عنيفة.