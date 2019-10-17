سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الإسبانى: سنعزز وجود الشرطة في كتالونيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:27 م
وزير الداخلية الإسبانى: سنعزز وجود الشرطة في كتالونيا احتجاجات مستمرة فى كتالونيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، لقناة تليسينكو ،التلفزيونية، اليوم، الخميس، إن بلاده سترسل المزيد من أفراد الشرطة إلى كتالونيا بعد اضطرابات استمرت لثلاث ليال، وأضاف، أن الهدف من ذلك هو ضمان الأمن، والسماح لقوات الشرطة الموجودة هناك فعلا بالراحة.

ويشهد الإقليم الواقع بشمال شرق إسبانيا احتجاجات منذ ثلاثة أيام، إثر إصدار المحكمة العليا، أحكاما بسجن تسعة زعماء انفصاليين، بسبب محاولة فاشلة للاستقلال في عام 2017 ،نظموا فيها استفتاء اعتبره القضاء غير قانوني.

وأضرم محتجون النار في سيارات، ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة في برشلونة، أمس الأربعاء في تصعيد للاضطرابات.

وقال كيم تورا زعيم كتالونيا، اليوم، الخميس ، إنه يتعين إجراء تصويت جديد ليقرر الإقليم مصيره، وأضاف مخاطبا برلمان الإقليم : أن هناك "رواية كاذبة" عن أن الحركة الانفصالية في كتالونيا عنيفة.

 


كتالونيا

اسبانيا

الشرطة

احتجاجات فى كتالونيا

زعماء الانفصاليين فى كتالونيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حرق سيارات وسحل متظاهرين.. ارتفاع وتيرة العنف بين الشرطة والمحتجين فى كتالونيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص

فيديو.. تظاهرات إقليم كتالونيا تدخل يومها الثالث على التوالى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:52 م

"تسونامى الديمقراطى" تطبيق إليكترونى وراء التحريض فى إقليم كتالونيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:09 م

هل تفرض إسبانية المادة 155 للسيطرة على الوضع فى كتالونيا؟.. وما هو قانون الأمن القومى المطلوب تطبيقه فى الإقليم؟.. وصحيفة: اجتماع طارئ بين الأحزاب السياسية لاتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع بين الأطراف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:30 م

مسيرات مؤيدة للاستقلال فى كتالونيا رغم تحذير الحكومة الإسبانية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:26 م

كلاسيكو إسبانيا مهدد بالتأجيل أو النقل لأسباب أمنية.. رابطة الدورى الإسبانى توصى بنقل المباراة من ملعب برشلونة إلى سانتياجو بسبب مظاهرات كتالونيا.. ريال مدريد يرفض المقترح.. ومهلة 4 أيام لحسم ملف الملعب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 17-10-2019

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

بسام راضى: "طب القوات المسلحة" تتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خارجون عن القانون وراء سرقة صفحات الفيس بوك وابتزاز الفتيات ماديا.. ضبط شاب تورط فى 23 واقعة احتيال عبر اختراق الحسابات الشخصية بالبحيرة.. وخبراء: الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة انتهاك الخصوصية

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

خريجو طب القوات المسلحة يستعرضون مهاراتهم الطبية أمام الرئيس السيسي

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

ضبط مصنع هيروين فى الشرقية والتحفظ على 50 كيلو بودرة خام.. صور

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

غرائب وطرائف الكرة المصرية على كل شكل ولون.. محاضرة لفريق بلبيس داخل مسجد قبل مواجهة الشرقية.. شد عضلى يتسبب فى إلغاء مباراة بتمهيدى كأس مصر.. و"كلب" يحرم السكة من الممتاز ب ويصعد بمالية كفر الزيات

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

توقف حركة المترو حلون – المرج .. والهئية توفر وسائل نقل للركاب

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة