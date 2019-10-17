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وزير الخزانة الأمريكى: مستعدون لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على أنقرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:49 ص
وزير الخزانة الأمريكى: مستعدون لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على أنقرة وزير الخزانة الأمريكى
واشنطن(أ ش أ)

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أكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منوشين، استعداد الولايات المتحدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة إذا لم توافق القوات التركية على وقف عدوانها على شمالى سوريا.

وقال "منوشين" - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس "إن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة فى حال لم يتم التأسيس لوقف إطلاق النار فى شمال سوريا".

ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى هدد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره التركى بفرض عقوبات مدمرة على بلاده، فى حال لم ينجح اللقاء الذى من المتوقع أن يجمع بين رجب طيب أردوغان ومايك بنس، فى محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين فى سوريا.

كان وزير الخزانة الأمريكى قد أعلن، فى وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد أنقرة يمكن أن تبدأ بشكل محدود، ولكنها عندما تصل إلى حدها الأقصى يمكن أن تدمر الاقتصاد التركى.

 


العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

سوريا

امريكا

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