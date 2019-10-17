وزير الاتصالات اللبنانى: فرض رسم على اتصالات الإنترنت ستقابله خدمة إضافية

بيروت (أ ش أ)

أكد وزير الاتصالات اللبنانى محمد شقير، أن قرار فرض رسم قيمته 20 سنتا (0.2 دولار أمريكى) فى اليوم على مجمل الاتصالات الهاتفية التى تتم من خلال التطبيقات التى تستخدم الإنترنت، هو قرار حكومى اتخذه مجلس الوزراء بالأمس وليست وزارة الاتصالات منفردة، وأن هذا القرار سيقابله خدمات إضافية سيتم تقديمها بما يُرضى المواطن اللبنانى.

وأشار وزير الاتصالات اللبنانى - فى تصريح اليوم الخميس، إلى أن هذا الرسم سيتم اقتطاعه مرة واحدة فى اليوم لدى إجراء أول اتصال عبر تطبيقات المكالمات التى تستخدم الإنترنت، ومهما بلغ عدد الاتصالات، لافتا إلى أنه رفض خلال المناقشات الحكومية لهذا المقترح أن يكون الرسم مقطوعا بشكل يومى أو شهرى بغض النظر عن إجراء اتصالات من عدمه.

وقال إن فرض هذا الرسم يأتى فى ضوء الوضع المالى الذى تشهده البلاد حاليا والذى يتسم بالدقة الشديدة، وأنه سيعزز من إيرادات الدولة، نافيا بشدة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أن هذا الرسم سيتم فرضه على كل اتصال هاتفى يتم عبر تطبيقات المكالمات.

ولفت إلى أن معظم الدول العربية والخليجية وكذلك الأفريقية، لا تسمح بإجراء المكالمات الهاتفية المجانية من خلال تطبيقات الإنترنت، وتمنع بصورة كلية هذا الأمر، كما أن القانون اللبنانى يمنع استعمال الاتصالات الهاتفية من خلال التطبيقات إلا عن طريق الدولة.

وأوضح أن هناك فى لبنان حوالى 4.5 مليون مشترك فى خدمات الهواتف المحمولة التى تقدم من خلال شركتين، من بينهم مليون مشترك يستعملون الهواتف التقليدية التى تقدم خدمات الاتصال الأساسية عبر الشبكة، والباقى يستعملون الهواتف الذكية التى تستخدم تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، لافتا إلى أن تكلفة إجراء اتصال مدته 55 دقيقة من خلال تلك التطبيقات تساوى دقيقة واحدة فقط على الشبكة العادية للاتصالات المحمولة.

ويعتمد اللبنانيون فى اتصالاتهم اليومية بشكل أساسى على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذى يُستخدم بصورة شبه أساسية فى المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات فى لبنان.