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هيئة تنمية الصادرات: تحويل المشاركة المصرية بمعرض CBHI إلي فردية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:00 ص
هيئة تنمية الصادرات: تحويل المشاركة المصرية بمعرض CBHI إلي فردية هاني خفاجة
كتب إسلام سعيد

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اتفقت هيئة تنمية الصادرات مع شركة اينفورما العالمية، على تحويل المشاركة المصرية بمعرض CBHI للصناعات الدوائية والمقرر إقامته بدولة ألمانيا خلال شهر نوفمبر المقبل من مشاركة جماعية الى مشاركة فردية.
 
وقال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس الهيئة، إنه تم التنسيق مع شركة اينفورما المنظمة للمعرض، مؤكداً ان الشركات التي ستشارك بهذا المعرض ستحصل على المساندة المالية المقررة وفق المعايير الخاصة للمشاركة في المعارض الخارجية.
 
وفى سياق متصل، قال هاني خفاجة، مدير شركة اينفورما بمصر: جرى التوافق مع هيئة تنمية الصادرات للاشتراك في معرض CBHI وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المعرض لقطاع الصناعات الطبية.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة: كان هناك بعض العوائق المالية وتم التوصل إلي حل لها، عبر التوافق علي مشاركة الشركات بالمعرض بصورة فردية دون الاحتياج إلى جناح مجموع.
 
 

شركة اينفورما

معرض CBHI

تنمية الصادرات

صادرات مصر

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