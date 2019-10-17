هبوط اضطرارى لطائرة الأمير وليام وزوجته فى إسلام اباد مرتين إثر عاصفة شديدة

رويترز

قال الأمير البريطانى وليام إنه وزوجته كيت بخير بعدما اضطرت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى كانت تقلهما إلى إلغاء الهبوط فى إسلام اباد مرتين اليوم الخميس وعادت إلى لاهور إثر عاصفة رعدية شديدة.

وحاولت الطائرة الهبوط مرتين فى قاعدة روالبندى الجوية ومطار إسلام آباد الدولى قبل أن تقرر العودة إلى لاهور، ويقوم وليام وكيت بزيارة رسمية لباكستان تستغرق أربعة أيام.

وقال وليام للصحفيين مازحا إن المشكلات وقعت لأنه كان يقود الطائرة. وعمل الأمير فى السابق قائد طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ.