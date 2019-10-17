نيكى يتراجع بفعل جنى الأرباح بعد ارتفاعه لذروة 10 شهور

رويترز

انخفض المؤشر نيكى القياسى فى اليابان بسبب جنى الأرباح اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من ارتفاعه لأعلى مستوياته فى أكثر من عشرة أشهر فى ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات على إحراز تقدم فى محادثات التجارة الأمريكية الصينية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض المؤشر نيكى 0.1% إلى 22451.86 نقطة متماسكا داخل نطاق ضيق قرب أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الذى بلغه أمس الأربعاء، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % إلى 1624.16 نقطة.

وقال محللون إن بعض المستثمرين جنوا أرباحا بعد الارتفاع الذى حدث فى الآونة الأخيرة وقبيل موسم الإعلان عن أرباح نصف العام فى اليابان.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها فى وول ستريت وكذلك إيه.إس.إم.إل الهولندية، التى تراجعت 4.5%، إذ باع المستثمرون السهم لجنى الأرباح بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات أرباحا أفضل من المتوقع أمس الأربعاء.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.6 % وتراجع سهم سكرين هولدنجز 1.4%.

وصعد سهم موراتا للتصنيع 1.1% بعد أن قال رئيسها التنفيذى تسونيو موراتا لصحيفة نيكى اليومية إن سوق المكونات الإلكترونية فى طريقها للتحسن مما يثير الآمال فى أن الصناعة ربما تخرج من تباطؤ استمر عاما.

وتراجع سهم سوبارو 0.5% بعد قالت شركة تصنيع السيارات إنها ستوقف الإنتاج فى مصنع جونما حتى 24 أكتوبر بسبب اضطرابات فى الإمدادات ناجمة عن الإعصار هاجيبيس.