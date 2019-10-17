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نقابة الأطباء: فصل الكهرباء عن النقابة السبت المقبل للصيانة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:55 ص
نقابة الأطباء: فصل الكهرباء عن النقابة السبت المقبل للصيانة نقابة الاطباء -ارشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن شركة الكهرباء أخطرتها بانقطاع التيار الكهربائى،  يوم السبت المقبل 19 أكتوبر من التاسعة صباحاً، حتى الثانية عشرة ظهراً.
 
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، عن توقف سير العمل داخل مبنى دار الحكمة لمدة ثلاث ساعات فقط ( من 9 صباحا وحتي 12 ظهراً )، وذلك لانقطاع التيار الكهربائى لأعمال الصيانة التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة.
 
وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم استئناف العمل فى نفس اليوم بعد الساعة 12 ظهراً.
 
يذكر أن عمليات الصيانة لكهرباء نقابة الأطباء، يحدث بشكل سنوى، ويتم فصل الكهرباء لمدة يوم، وإعادة التيار في نفس اليوم.
 
 
 

نقابة الاطباء

الاطباء

نقابة اطباء مصر

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