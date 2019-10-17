نصائح للتعامل مع جفاف البشرة من العلاج الكيميائى فى شهر التوعية بسرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى، ومع استخدام أدوية العلاج الكيميائي كعنصر أساسى فى العلاج للقضاء على الخلايا السرطانية وتقليص حجم الأورام ومنع انتشار السرطان يسبب اثار جانبية أيضا.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تُعرف هذه الأدوية باسم الأدوية المضادة للسرطان أو العوامل العلاجية الكيميائية، و يوجد اليوم حوالي 80 عقار مضاد للسرطان في السوق، تعمل جميع الأدوية على القضاء على الخلايا السرطانية أو منع نمو الخلايا السرطانية.

في معظم الحالات، يواجه المرضى بعد العلاج الكيميائي العديد من المخاطر، يبدأ شعرهم بالسقوط ، وجلطات الدم ، وجفاف وتهيج الجلد.

ومع ذلك ، هناك العديد من الأدوية والكريمات المتاحة في السوق والتي يمكن أن تقلل من هذه المشكلة، ولكن في كثير من الأحيان يقال إنه ينبغي تجنب الأدوية أو الكريمات أثناء العلاج الكيميائي، لذا فإن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيط التى تساعد على حل جفاف الجلد:

استخدام الماء الساخن بحرص



لا تستخدم الماء الساخن أثناء العلاج الكيميائي، خلال هذا الوقت يقلل استخدام الماء الدافئ من الزيوت الموجودة في الجلد، مما يجعل البشرة أكثر جفافًا.

ومن الأفضل استخدام الماء البارد لغسل اليدين أو الاستحمام أو الماء الفاتر، وذلك لأن جلسات العلاج الكيميائي تحفز الكثير من الحرارة في الجسم،لذا تناول الأطعمة والمشروبات الباردة للحفاظ على حرارة الجسم.

تدليك بشرتك قبل النوم



تدليك اليدين والقدمين جيدا قبل النوم ليلا، خاصة مع تغير درجة حرارة الجو قليلاً ، ويمكن للشخص ارتداء القفازات والجوارب القطنية بمجرد الانتهاء من التدليك ، حيث تحافظ على النعومة وزيادة ترطيب البشرة.

استخدام زيت اللافندر



يساعد زيت اللافندر على بشرتك بعد الاستحمام التغذية والنضارة المطلوبة لشدة الجلد بعد الاستحمام، فمن الضروري تطبيق أي نوع من المستحضر لتسد تلك المسام بكل شيء طبيعي وصحي للبشرة، لأن استخدام المرطب على المسام المفتوحة يضيف أيضًا إلى التغذية المطلوبة للبشرة.

الابتعاد عن التوتر



العلاج الكيميائي يسبب التوتر في الناس، ولكن لا تدعى نفسك تقع تحت ضغط حالتك الطبية وإلا فقد تصبح ضعيفًا أثناء العلاج، يبدأ الجلد في الجفاف بسبب الإجهاد أيضًا، لذا حاول أن تقلل من الإجهاد، وعلاج نفسك بالذهاب إلى مراكز للاسترخاء السبا لتخفيف التوتر.