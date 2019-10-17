سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

نصائح للتعامل مع جفاف البشرة من العلاج الكيميائى فى شهر التوعية بسرطان الثدى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:00 ص
نصائح للتعامل مع جفاف البشرة من العلاج الكيميائى فى شهر التوعية بسرطان الثدى شهر التوعية بسرطان الثدى
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدى، ومع استخدام أدوية العلاج الكيميائي كعنصر أساسى فى العلاج  للقضاء على الخلايا السرطانية وتقليص حجم الأورام ومنع انتشار السرطان يسبب اثار جانبية أيضا.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" تُعرف هذه الأدوية باسم الأدوية المضادة للسرطان أو العوامل العلاجية الكيميائية، و يوجد اليوم حوالي 80 عقار مضاد للسرطان في السوق، تعمل جميع الأدوية على القضاء على الخلايا السرطانية أو منع نمو الخلايا السرطانية.

 

في معظم الحالات، يواجه المرضى بعد العلاج الكيميائي العديد من المخاطر، يبدأ شعرهم بالسقوط ، وجلطات الدم ، وجفاف وتهيج الجلد.

ومع ذلك ، هناك العديد من الأدوية والكريمات المتاحة في السوق والتي يمكن أن تقلل من هذه المشكلة، ولكن في كثير من الأحيان يقال إنه ينبغي تجنب الأدوية أو الكريمات أثناء العلاج الكيميائي، لذا فإن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيط التى تساعد على حل جفاف الجلد:

 

استخدام الماء الساخن بحرص
 

لا تستخدم الماء الساخن أثناء العلاج الكيميائي، خلال هذا الوقت  يقلل استخدام الماء الدافئ من الزيوت الموجودة في الجلد، مما يجعل البشرة أكثر جفافًا.

ومن الأفضل استخدام الماء البارد لغسل اليدين أو الاستحمام أو الماء الفاتر، وذلك لأن جلسات العلاج الكيميائي تحفز الكثير من الحرارة في الجسم،لذا تناول الأطعمة والمشروبات الباردة للحفاظ على حرارة الجسم.

تدليك بشرتك قبل النوم
 

تدليك اليدين والقدمين جيدا قبل النوم ليلا، خاصة مع تغير درجة حرارة الجو قليلاً ، ويمكن للشخص ارتداء القفازات والجوارب القطنية بمجرد الانتهاء من التدليك ، حيث تحافظ على النعومة وزيادة ترطيب البشرة.

استخدام زيت اللافندر
 

يساعد زيت اللافندر على بشرتك بعد الاستحمام التغذية والنضارة المطلوبة لشدة الجلد بعد الاستحمام، فمن الضروري تطبيق أي نوع من المستحضر لتسد تلك المسام بكل شيء طبيعي وصحي للبشرة، لأن استخدام المرطب على المسام المفتوحة يضيف أيضًا إلى التغذية المطلوبة للبشرة.

الابتعاد عن التوتر
 

العلاج الكيميائي يسبب التوتر في الناس، ولكن لا تدعى نفسك تقع تحت ضغط حالتك الطبية وإلا فقد تصبح ضعيفًا أثناء العلاج، يبدأ الجلد في الجفاف بسبب الإجهاد أيضًا، لذا حاول أن تقلل من الإجهاد، وعلاج نفسك بالذهاب إلى مراكز للاسترخاء السبا لتخفيف التوتر.

 


سرطان الثدى

العلاج الكيمائي

الخلايا السرطانية

التوتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

التنمية المحلية تكشف عن ترخيص 248 ألفا و110 "توك توك" للعمل بالقرى والنجوع

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

تذاكر سينما مخفضة.. تعرف على الخدمات الترفيهية بقانون التأمينات لأصحاب المعاشات

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

صور.. إقبال كثيف من أهالى الأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

5 إجراءات من التعليم لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض بالمدارس.. تعرف عليها

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

هليوبوليس.. 8 معلومات عن أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط قبل افتتاحها للجمهور

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

ما عقوبة الترويج لارتكاب جرائم إرهابية؟.. القانون يجيب

الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار

الكهرباء تستعد لفصل الشتاء بمراجعة جميع المهمات وتنظيف خطوط نقل التيار

ضمانات وحقوق المرأة العاملة والتزامات أصحاب الأعمال لها × 8 معلومات

ضمانات وحقوق المرأة العاملة والتزامات أصحاب الأعمال لها × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة