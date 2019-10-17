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ميناء دمياط: لا ضحايا فى حريق السفينة وجارى السيطرة على الحريق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:52 م
ميناء دمياط: لا ضحايا فى حريق السفينة وجارى السيطرة على الحريق حريق مركب فى ميانء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر مسئولة بميناء دمياط إنه لا ضحايا فى  الحريق الذى اندلع بأحد سفن البضائع أثناء رسوها بالميناء، حتى الان مؤكدا أنه لا وفيات أو إصابات جراء الحريق ، وجارى المتابعة مع الجهات المختصة . 
 
كانت هيئة ميناء دمياط أعلنت أنه أثناء تواجد السفينة حبيبة M والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9 حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة وجاري حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.
 
وأضافت هيئة ميناء دمياط أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.
 
 

حريق ميناء دمياط

حريق سفينة

ميناء دمياط

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