الرئيسية أخبار عالمية ميركل: العلاقات مع الصين ستكون أولوية خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبى الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:51 ص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، إن بلادها ستجعل العلاقات مع الصين قضية رئيسية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في عام 2020. وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد لمدة ستة أشهر فى النصف الثانى من 2020. ميركل الصين المانيا الاتحاد الاوروبى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ميركل: التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" لا يزال ممكنا الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:47 ص أنجيلا ميركل: ألمانيا لن تسلم أى أسلحة لتركيا الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:32 ص ميركل: عدوان تركيا على سوريا يسبب معاناة إنسانية وتقويض لجهود مواجهة داعش الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:43 م الإندبندنت: المكالمة بين ميركل وجونسون إعلان دفن خطة بريكست الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك "الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها 3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة 74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة "الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى المزيد من Trending Plus
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