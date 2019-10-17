"مياه القناة": إنهاء تشغيل محطة التل الكبير بالجهود الذاتية

وأشارعصمت فى بيان للشركة اليوم، إلى أن هذا النجاح يأتي من منطلق الإحساس والشعور بالمسئولية ونقل الخبرات للأجيال القادمة.

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناه، أن هذا يأتي فى إطار ما يبذله المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه من أهمية الإبتكار والإستفادة بالموارد المتاحة فى كافة الشركات التابعة فى منظومات مياه الشرب والصرف الصحى والمعالجة بجهود القطاعات المتنوعة، وتفعيل دورالتفانى فى كافة التخصصات الميكانيكا وورش السيارات والمحطات والشبكات، وسبق قبل ذلك بمحطة التل الكبير إصلاح طلمبة وعمل رافع وسلم لربط الأحواض لتسهيل مهام أعمال التشغيل والصيانة للعاملين والفنيين بالمحطة وحظيت المحطة بإشادة جميع رؤساء مجلس الإدارة.