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"مياه القناة": إنهاء تشغيل محطة التل الكبير بالجهود الذاتية

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:34 م
"مياه القناة": إنهاء تشغيل محطة التل الكبير بالجهود الذاتية جانب من الأعمال
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أعلن المهندس عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، أنه تم الإنتهاء من  إصلاح بلاور الهواء بمحطة مياه التل الكبير قدرة 75كيلو وات، وذلك  فى إطار إستمرار تفعيل التشغيل الذاتي والاعتماد على الخبرات التى تمتلكها مياه القناة والخبرات التى أكتسبها الفنيون والعاملون، حيث تم الإصلاح بدون أي تكلفة علي الشركة وذلك بالجهود الذاتية والأيدي العاملة بالمحطة، بتواجد الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل الكبير، وإشراف مهندس وائل عطية السباعي مدير المحطة والفني عادل عربي عيد والعاملون بمحطة المياه الكبري بالتل الكبير،وذلك لنجاح منظومة العمل من أجل مصر.

وأشارعصمت فى بيان للشركة اليوم، إلى أن هذا النجاح يأتي من منطلق الإحساس والشعور بالمسئولية ونقل الخبرات للأجيال القادمة.

وأضاف عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي لمياه القناه، أن هذا يأتي فى إطار ما يبذله المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه من أهمية الإبتكار والإستفادة بالموارد المتاحة فى كافة الشركات التابعة فى منظومات مياه الشرب والصرف الصحى والمعالجة بجهود القطاعات المتنوعة، وتفعيل دورالتفانى فى كافة التخصصات الميكانيكا وورش السيارات والمحطات والشبكات، وسبق قبل ذلك بمحطة التل الكبير إصلاح طلمبة وعمل رافع وسلم لربط الأحواض لتسهيل مهام أعمال التشغيل والصيانة للعاملين والفنيين بالمحطة وحظيت المحطة بإشادة جميع رؤساء مجلس الإدارة.

 

 

 

 


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