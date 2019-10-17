الرئيسية حوادث موجز الحوادث.. ضبط أدمن "أسرع قرض فى مصر".. والعفو عن 449 سجينا الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:09 م أرشيفية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم الخميس، عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى: الأمن الوطنى يضبط أدمن صفحة "أسرع قرض فى مصر" بتهمة النصب ضبط آلاف العملات الأجنبية بحوزة أحد تجار السوق السوداء بدموع الفرحة.. 449 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسى بمناسبة انتصارات أكتوبر المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى روض الفرج حماتى مش ملاك .. قاتل والدة زوجته : حرضت ابنتها على عصيانى ضبط مستريحة لاستيلائها على 11 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها قسم الحوادث موجز الحوادث الحوادث اليوم الخميس اهم الحوادث اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة موجز الحوادث.. حبس قاتلى سائق الخانكة.. وتأجيل قضية "لواء الثورة" الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:19 م موجز الحوادث.. كواليس وأسرار محاولة إغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:49 م موجز الحوادث.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟ الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 م موجز الحوادث.. إحالة الإرهابى عبد الرحيم المسمارى للمفتى بقضية حادث الواحات الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:36 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020 سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020 المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟ مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا المزيد من Trending Plus
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