مواطن يتهم أطباء بسرقة كليته فى مستشفى "الزقازيق" الجامعى

الشرقية – فتحية الديب

اتهم مواطن، من مدينة الزقازيق بالشرقية، أطباء بمستشفى "الزقازيق" الجامعي، بسرقة كليته؛ وذلك أثناء خضوعه لعملية استئصال "طحال" إثر إصابته فى حادث سير.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "أيمن ح ع" 35 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه أطباء بمستشفى "الزقازيق" الجامعي، بسرقة كليته اليسرى.

وأوضح المواطن، أن السرقة حدثت أثناء خضوعه لعملية استئصال "طحال" إثر إصابته فى حادث سير، والذى تعرض له بتاريخ 25 نوفمبر 2009، ليتم نقله إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، وهناك أجرى عملية لاستئصال "الطحال" بسبب إصابته التى حدثت جراء الحادث.

وأشار صاحب البلاغ، إلى أن الشركة التى يعمل بها طلبت منه إجراء فحوصات طبية قبل 4 اشهر ، ليكتشف أن الكلية اليسرى غير موجودة، ليتوجه لتحرير المحضر رقم 4533 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2019.