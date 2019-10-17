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مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: هناك توافق على حتمية وقف العمليات التركية فى سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:02 م
مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: هناك توافق على حتمية وقف العمليات التركية فى سوريا مجلس الأمن
كتبت: إنجى مجدى

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قالت كارين بيرس مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن الدولى، إن هناك توافق كبير بشأن سوء الوضع فى شمال شرق سوريا وحتمية وقف العمليات العسكرية التركية هناك.

وأضافت السفيرة البريطانية فى إفادة للصحفيين فى الأمم المتحدة، أن هناك توافق أيضا على حقيقة "أننا بحاجة للتركيز على مكافحة تنظيم داعش وعدم جعل الوضع الإنسانى فى شمال سوريا أكثر سوءا". كما أعرب رئيس مجلس الأمن عن قلق عميق إزاء خطر إعادة ظهور داعش وخطر مزيد من التدهور على صعيد الوضع الانسانى.

يأتى ذلك بينما أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن التوصل إلى أتفاق مع تركيا لوقف إطلاق النار فى شمال سوريا. وأشار بنس أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.

وتشن تركيا منذ الأربعاء 9 أكتوبر هجوما عسكريا ضاريا على شمال شرق سوريا تحت ذريعة حماية الأمن القومى، حيث ارتكبت جنود الإحتلال التركى فظائع وجرائم إنسانية فى المنطقة تسببت فى مقتل المئات وتشريد ما يصل إلى 160 ألف شخص بحسب احصاءات الأمم المتحدة

 

 

 
 

 

 


سوريا

الامم المتحدة

تركيا

مجلس الامن

الاكراد

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