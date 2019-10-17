ممثل روسيا بالأمم المتحدة: بوتين وأردوغان يناقشان ضمان سيادة سوريا

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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها ستناقش خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال نيبينزيا للصحفيين مساء أمس الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية: "تعلمون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تواصل مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.. لقد تحدثا سابقًا وتحدثا اليوم، وسيزور الرئيس أردوغان موسكو قريبا"، وأضاف: "بالطبع، هذه المسألة ستتم مناقشتها هناك، الطرف التركي يقول لنا بأنهم سيحترمون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والهدف النهائي هو الحصول على ضمانات".

وكان الرئيسان الروسي والتركي أكدا خلال اتصال هاتفي أمس، التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية، وشددا على ضرورة منع أي صدام بين الجيشين السوري والتركي.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي وجه دعوة لنظيره التركي لزيارة روسيا في الأيام القادمة، وأنه قبل الدعوة.