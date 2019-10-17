مقتل 33 من عناصر طالبان وداعش فى غارات جوية على أقاليم أفغانية

كابول (أ ش أ)

قُتل 33 من مسلحى طالبان وتنظيم داعش فى سلسلة من الغارات الجوية فى 7 أقاليم مختلفة فى أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسئولون عسكريون أفغان - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس "إن الغارات الجوية فى إقليم (قندوز) الشمالى أسفرت عن مقتل 17 من مسلحى طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة"، موضحين أن الغارات الجوية فى إقليم (جازني) أسفرت عن مقتل 6 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ أسلحة للحركة الإرهابية.

وأضافوا: "أن غارة جوية فى إقليم (وردك) أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحى طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة، بالإضافة إلى غارة جوية مماثلة فى إقليم (بكتيكا) أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من طالبان".

وأشاروا إلى أن الغارات الجوية فى إقليم (ننجارهار) أسفرت عن مقتل 3 من مسلحى (داعش)، منوهين بأن الغارات الجوية فى إقليمى (قندهار - زابل) أسفرت عن مقتل اثنين من طالبان إلى جانب تدمير مخبأ للأسلحة.