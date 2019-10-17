مصر في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكبر الدول العربية المنتجة للحديد

كتب: مدحت عادل

صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية على مستوى العالم، لما تلعبه هذه الصناعة من دور كبير في تنمية الدول، وهو ما يفسر توجه الدول لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المنافسة العادلة وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه الصناعة، لذا شهدت المنطقة العربية سباق لتعظيم صناعة الحديد والصلب وعلى رأسها مصر، ورفعت المنطقة العربية تصنيفها من بين الدول المنتجة عالميا.

ويعرض "اليوم السابع"، أبرز تطورات صناعة الحديد والصلب في العالم العربي في السنوات الأخيرة ومن أهمها:

- بلغ إجمالي حجم إنتاج العالم العربي من الحديد والصلب نحو 30 مليون طن مكعب

- تحتل مصر المرتبة 21 على مستوى العالم في الإنتاج والأولى عربيا بنحو 8 مليون طن مكعب

- جاءت السعودية في المركز 28 عالميا في الإنتاج والثاني عربيا بنحو 5 ملايين طن مكعب

- تأتي الإمارات في المركز 38 عالميا في الإنتاج والثالث عربيا بواقع 3 ملايين طن مكعب

- تذيلت قطر قائمة الدول العربية في الإنتاج بالمركز الرابع بنحو 2.5 مليون طن مكعب

- تحتل المملكة العربية السعودية المركز الـ13 عالميا في استيراد الحديد، يليها الإمارات بالمركز 16

- تقدر الفجوة بين الإنتاج والطلب في العالم العربي بنحو 17 مليون طن مكعب

- تخلوا قائمة أكبر 10 شركات عالمية منتجة للحديد من أي دولة عربية

- تحتل شركة سابك السعودية المركز 69 عالميا عام 2018 بحجم إنتاج بلغ 5.26 مليون طن

- تحتل شركة حديد عز المركز 75 عالميا بعد أن كانت 72 عام 2017 بإنتاج 4.88 مليون طن