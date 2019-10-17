سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصر في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكبر الدول العربية المنتجة للحديد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:00 ص
مصر في الصدارة.. تعرف على ترتيب أكبر الدول العربية المنتجة للحديد حديد البيليت
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية على مستوى العالم، لما تلعبه هذه الصناعة من دور كبير في تنمية الدول، وهو ما يفسر توجه الدول لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المنافسة العادلة وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه الصناعة، لذا شهدت المنطقة العربية سباق لتعظيم صناعة الحديد والصلب وعلى رأسها مصر، ورفعت المنطقة العربية تصنيفها من بين الدول المنتجة عالميا.

ويعرض "اليوم السابع"، أبرز تطورات صناعة الحديد والصلب في العالم العربي في السنوات الأخيرة ومن أهمها:

- بلغ إجمالي حجم إنتاج العالم العربي من الحديد والصلب نحو 30 مليون طن مكعب

- تحتل مصر المرتبة 21 على مستوى العالم في الإنتاج والأولى عربيا بنحو 8 مليون طن مكعب

- جاءت السعودية في المركز 28 عالميا في الإنتاج والثاني عربيا بنحو 5 ملايين طن مكعب

- تأتي الإمارات في المركز 38 عالميا في الإنتاج والثالث عربيا بواقع 3 ملايين طن مكعب

- تذيلت قطر قائمة الدول العربية في الإنتاج بالمركز الرابع بنحو 2.5 مليون طن مكعب

- تحتل المملكة العربية السعودية المركز الـ13 عالميا في استيراد الحديد، يليها الإمارات بالمركز 16

- تقدر الفجوة بين الإنتاج والطلب في العالم العربي بنحو 17 مليون طن مكعب

- تخلوا قائمة أكبر 10 شركات عالمية منتجة للحديد من أي دولة عربية

- تحتل شركة سابك السعودية المركز 69 عالميا عام 2018 بحجم إنتاج بلغ 5.26 مليون طن

- تحتل شركة حديد عز المركز 75 عالميا بعد أن كانت 72 عام 2017 بإنتاج 4.88 مليون طن


الحديد والصلب

صناعة الصلب عربيا

شركات الحديد

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع تكاليف الإنتاج يضع مصانع الحديد فى مأزق بمواجهة تكلفة الدرفلة.. المصانع تتحايل على قرار رسوم البيليت وتتفق مع مورديه.. وعدم فرض الرسوم بصورة دائمة يهدد 150مليار جنيه و30 ألف عامل

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:53 ص

مصانع الحديد الوطنية وهيئة قضايا الدولة تستشكل ضد إلغاء رسوم البليت.. استمرار الاستيراد يهدد مصير 30 ألف عامل واستثمارات بمليارات الجنيهات.. توقعات بزيادة واردات مصانع الدرفلة الفترة المقبلة

الأحد، 07 يوليه 2019 04:33 م

استشكال لوقف تنفيذ الحكم.. مصير 100مليار جنيه أمام القضاء الإدارى.. دعوى عاجلة لوقف إغراق السوق بالبليت.. "قضايا الدولة" ومصانع الحديد المتضررة يستشكلون.. المستوردون يجلبون شحنات ضخمة.. والمصنعون يختصمون الوزير

الأحد، 07 يوليه 2019 02:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

اليوم.. الرئيس السيسى يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكرى

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

"المترو" تعلن عن تعطل خط المرج - حلوان.. وتوفر وسيلة انتقال بديلة للركاب

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

خلال ساعات.. الحكم على متهمين اثنين فى "أحداث عنف المطرية"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر "الكول سنتر"

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

البرلمان يواجه وزارة الإسكان بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة.. اقرأ التفاصيل

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

ما الحد الأقصى لحيازة النقد الأجنبى عند دخول أو مغادرة البلاد؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة