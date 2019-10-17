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مصر الجديدة للإسكان: تأجير الشولاند بحديقة الميرلاند بقيمة 1.5 مليون جنيه شهريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:24 ص
مصر الجديدة للإسكان: تأجير الشولاند بحديقة الميرلاند بقيمة 1.5 مليون جنيه شهريا حديقة الميرلاند
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول العرض الفنى والمالى المقدم من شركة إتقان جروب للتطوير والتنمية العقارية لتأجير الشولاند وحديقة ألعاب الطفل بحديقة الميرلاند بعقد إيجار محدد المدة، بقيمة 1.452 مليون جنيه، وذلك للاستغلال فى الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، حديقة أطفال)، وذلك بعد تقدم 5 شركات متخصصة.
 
 
وفى سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه بخصوص ما نشر عن طرح 25% نسبة من أسهم المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير منها 10% لمستثمر استراتيجى متخصص فى التطوير العقارى، ومد فترة تلقى طلبات شركات الاستثمار المباشر، فإن ما تم نشره لم يصدر من الشركة، وملتزمة بالإفصاح عن أى تطورات بهذا الشأن التزاما بقواعد الإفصاح والشفافية.

اخبار البورصة

مصر الجديدة للإسكان

حديقة الميرلاند

الشولاند

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