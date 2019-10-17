مصرع فتاة سقطت بسيارتها داخل مصرف بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

لقيت فتاة مصرعها داخل سيارتها إثر انقلاب السيارة داخل مصرف بجوار مقابر طلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف أمام مقابر طلخا وداخلها فتاة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام 209176 ملاكى دقهلية، ووفاة قائدة السيارة وبالبحث عنها تبين أنها تدعى دينا ابو المعاطى مصطفى 31 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة، بشارع قناة السويس،، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي الطوارئ بالمنصورة.