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مصادر: هناك نقاشات موسعة داخل الجامعة العربية لتجميد عضوية قطر

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:32 م
مصادر: هناك نقاشات موسعة داخل الجامعة العربية لتجميد عضوية قطر جامعة الدول العربية
كتب مصطفى عنبر

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قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن هناك نقاشا موسعا بين عدد كبير من الدول العربية بالجامعة العربية، لتجميد عضوية قطر.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن ما يزيد عن 7 دول بالجامعة العربية ياخذون هذا الأمر على محمل الجد، خاصة بعد أن ثبت دعم قطر للعدوان التركى على سوريا ومحاولة النيل من أمن وسيادة دولة عربية شقيقة.

وأوضحت المصادر أن قطر شاركت فى العديد من الأزمات التى لحقت بالمنطقة أبرزها تفشى ظاهرة الإرهاب واحتواء عناصره ودعمه ماليا وعسكريا وإعلاميا.

وكانت قطر تحفظت على قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى مطلع الأسبوع الماضى، يدين العدوان التركى على سوريا.


قطر

الجامعة العربية

العدوان التركى

سوريا

الارهاب

تجميد عضوية قطر

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