مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى يجرى جراحة نادرة بالقلب لمريض

كتب وليد عبد السلام

أجرى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، جراحة نادرة أنقذت حياة مريض قلب، حيث تم استبدال الصمام الميترالى والصمام الأورطى، وتصليح صمام ثلاثى الشرفات، بالإضافة إلى استبدال الشريان الأبهر الصاعد لأول مرة بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى، إن نجاح هذا النوع من الجراحات الدقيقة يعد تحقيقيا لما تشهده مستشفيات التأمين الصحي من نهضة وتطوير شامل فى كافة التخصصات، خاصة أنه يتم توفير كافة الإمكانيات البشرية والفنية والتقنية لتحقيق هذا النجاح.

وأضاف، أن هذا التطوير المستمر بهدف مواكبة كل ما هو جديد فى المجال الطبى، والوصول لمستوى خدمة جيدة تليق بمريض التأمين الصحى بشكل خاص، والمريض المصرى بشكل عام.

وأشار إلى أن الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة من المستشفى، على رأسهم الدكتور حسام فوزى، استشارى جراحة القلب، والدكتور خالد عبدالله أخصائى جراحة القلب، والدكتورة رشا البحيرى، استشارى تخدير جراحة القلب، والدكتور علاء مصطفى نائب جراحة القلب، والدكتور يوسف محمد أخصائى القلب.