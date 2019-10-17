مستشارة الرئيس السورى: الاتفاق الأمريكى التركى "غامض" وأردوغان رجل معتد وخطير

دمشق (أ ش أ)

قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السورى، إن الاتفاق الأمريكى التركى على وقف إطلاق النار شمال شرقى البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته.

وأوضحت شعبان، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الاتفاق الأمريكى التركى المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهى ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركى على سوريا.

واعتبرت مستشارة الرئيس السورى أنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا، مشددة على أن اتفاقية (أضنة) المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، "يمكن أن تحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد فعلا الحل".

ولفتت إلى أن "دمشق تعتبر أن كل السوريين يجب أن يدافعوا عن بلدهم ضد الغزاة"، فيما أردفت أن الخطوات التى اتخذت فى العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" هامة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.