سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مستشارة الرئيس السورى: الاتفاق الأمريكى التركى "غامض" وأردوغان رجل معتد وخطير

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:56 م
مستشارة الرئيس السورى: الاتفاق الأمريكى التركى "غامض" وأردوغان رجل معتد وخطير أردوغان والعدوان على سوريا
دمشق (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السورى، إن الاتفاق الأمريكى التركى على وقف إطلاق النار شمال شرقى البلاد "غامض"، مضيفة أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ينشر فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ورجل خطير ومعتد ويجب مواجهته.

وأوضحت شعبان، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الاتفاق الأمريكى التركى المعلن "غامض"، وأن مصطلح منطقة آمنة غير صحيح، فهى ستكون منطقة محتلة، مشيرة إلى أن العالم وقف ضد العدوان التركى على سوريا.

واعتبرت مستشارة الرئيس السورى أنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا، مشددة على أن اتفاقية (أضنة) المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، "يمكن أن تحل المشكلة على الحدود إذا كان أردوغان يريد فعلا الحل".

ولفتت إلى أن "دمشق تعتبر أن كل السوريين يجب أن يدافعوا عن بلدهم ضد الغزاة"، فيما أردفت أن الخطوات التى اتخذت فى العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" هامة وليس مطلوبا حل كل المشاكل دفعة واحدة.

 

 


سوريا

تركيا

امريكا

الاتفاق التركى الامريكى

العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. كيف تراجع أردوغان ورضخ للمطلب الأمريكى بوقف العدوان على سوريا؟

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:44 م

الأمم المتحدة ترحب بجهود خفض التصعيد في شمال سوريا وحماية المدنيين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:14 م

صورة.. تفضح كذب وتضليل الإعلام التركى فى تغطية العدوان على سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:01 م

قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:59 م

سوريا الديمقراطية: لا علم لنا بالاتفاق الأمريكى التركى لوقف العمليات بسوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:48 م

ترامب: وقف إطلاق النار فى سوريا لم يكن ممكنا قبل 3 أيام

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:22 م

أنقرة: اتفقنا مع أمريكا على سيطرة القوات التركية على المنطقة الآمنة فى سوريا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 08:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

وزير الاتصالات: التحول الرقمى يتكلف 6 مليارات جنيه لـ 32 ألف جهة حكومية

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

اللى اختشوا ماتوا..الإرهابى عاصم عبدالماجد يعتبر رضوخ أردوغان للأمريكان انتصارا

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة