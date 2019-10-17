مسئول فلسطينى: الاحتلال يستغل موسم قطف الزيتون لتصعيد اعتداءاته على المزارعين

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قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلى يستغل موسم قطف الزيتون للتصعيد من اعتداءاته على المزارعين وحقولهم، وهذه الممارسات لن تهز ثباتنا على أرضنا وسنبقى متمسكين بها.

وأضاف عساف، فى تصريح خلال تنظيم يوم عمل تطوعى فى بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، أن هذا اليوم يأتى ضمن برنامج الهيئة فى دعم المزارع الفلسطيني، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، وتحديدا للأراضى المحاذية للجدار والمستوطنات وجدار الفصل العنصرى.

من جهته، أكد نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، أهمية التكافل والتعاون مع المزارعين لتمكينهم من جنى محاصيلهم، خاصة فى المناطق التى تتعرض لاعتداءات الاحتلال.

وقال "وجودنا اليوم هو أكبر حماية للأرض من التوغل الاستيطانى، الذى يتم بسياسة ممنهجة من الاحتلال، ونشد على أيدى المزارعين الثبات بأرضهم".