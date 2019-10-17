مدير أمن كفر الشيخ يعتمد حركة داخلية بأقسام الشرطة

اعتمد اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ مساء اليوم الخميس، حركة تنقلات داخلية لضباط المباحث بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية المختلفة التابعة للمديرية،وتم الابقاء على عدد من رؤساء المباحث.
كما تضمنت الحركة التي أصدرها مدير الأمن، ومدير إدارة البحث الجنائي،ومدير إدارة الإبقاء على الرائد محمد أبو الخير، رئيسًا لمباحث مركز شرطة البرلس، والرائد عمرو عوض، رئيسًا لمباحث الحامول، والرائد سعد اللبيشي، رئيسًا لمباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيسًا لمباحث مركز شرطة دسوق، والنقيب فؤاد الفقي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة فوه.
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