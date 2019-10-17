محافظ مطروح يفتتح مهرجان نخيل سيوة وتوزيع جوائز 150 ألف جنيه لمزارعي الواحة

مطروح – حسن مشالي

فتتح اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الخميس، مهرجان نخيل سيوة 2019، بحضور الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، ومشايخ سيوة وأعضاء اللجنة العلمية والمشاركين والعارضين.

رحب الشيخ عمر راجح ممثل أهالي سيوة، بضيوف الواحة ،مؤكدا أن النخيل من موروثات سيوة و على أهمية عائده الاقتصادى لمزارعى وأهالي الواحة وفرحتهم بالمهرجان، خاصة مع قرار محافظ مطروح بإقامة ورعايته للمهرجان، المقرر إقامته سنويا.

وأكد المهندس حسين السنينى منسق عام المهرجان، على أن قرار إقامة مهرجان سيوة يأتى من شعور محافظ مطروح، بقيمة وأهمية مزارعي سيوة ،والوقوف بجانبهم ودعمهم، مع تعاون الجميع بإخلاص، لإقامة المهرجان في أقل وقت، و تكريم المتميزين من مزارعى الواحة مع قدرة أهالي سيوة، على إقامة مثل هذا المهرجان لدعم ثروتهم القومية لصالح أبناء سيوة.

وأوضح الدكتور عبد الله زغلول مدير اللجنة العلمية لتقييم جوائز مهرجان نخيل سيوة، مشاركة أعضاء من المتخصصين علميا ومن المجتمع المدنى وذوى الخبرة، مع عرض جهود اللجنة واختيار الأعمال المشاركة والفائزة وفق الضوابط والاشتراطات.

كما تم عرض توصيات اللجنة، ومن بينها تشكيل لجنة من الباحثين والمهندسين الزراعيين لإرشاد المزارعين، وتوفير ماكينة لفرم المخلفات الزراعية، واستمرارية عمل معمل المكافحة الحيوية للميكروجراما، ودعم المزارع فى مكافحة سوسة النخيل، وضرورة الإسراع لتشغيل مصنع تمور سيوة، لتحقيق التنافسية،والحفاظ على التمور وتنميتها والحفاظ عليها.

وفي كلمته، أكد الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية الصحراء الغربية بما تتمتع به من منخفضات كانت سيوة عروس تلك المنخفضات، مع الإشادة لاختيار وإقامة محافظ مطروح ليوم النخيل السيوى تقديرا لأهميته الاقتصادية والقدرة على إقامة عيد النخيل بما يتزامن مع أعياد السياحة بسيوة وانتصارات اكتوبر، مع الإشادة بجهود التنمية بانحاء مطروح وسيوة خاصة التنمية الزراعية واهتمام القيادة السياسية بها

وأشار إلى أنه منذ عامين يتم دراسة مشروع لتنمية الصحراء الغربية، بتمويل من الإيفاد والتعاون مع الوزارات المعنية، مشيرا الى الانتهاء من صدور القرار الجمهوري لهذا المشروع مع مناقشته من مجلس النواب للموافقة عليه، و الإعلان الرسمى عن المشروع في نوفمبر القادم ولسيوة جزء كبير منه,

و نقل اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، في كلمته، تحيات رئيس الجمهورية لأهالي سيوة، مع تأكيده اهتمامه الكبير بمطروح، وما يلمسه الأهالي من اهتمام، خاصة مع زيارة مستشارة رئيس الجمهورية والعمل على سرعة حل العديد من المشكلات المزمنة التى عانى منها الأهالي طويلا كطريق سيوة والصرف الصحى بمدن المحافظة وغيرها.

وأضاف المحافظ، بانه مع الاحتفال بالعيد السيوى، فأن سيوة تستطيع إقامة عيد ومهرجان لها، بمشاركة أهلها وتعاونهم استغلالا لثروتها القومية، مع العمل على تشجيع ودعم المهرجان والاستفادة الأكبر منه، وذلك بمشاركة اللجان العلمية، وخبره أهلها، مؤكدا بالغ سعادته بفرحة أهالي سيوة بالحفاظ على قيمهم وعاداتهم مع ما تشهده الواحة من تنمية

وأشار محافظ مطروح، إلى أن جهاز التنسيق الحضارى يقوم حاليا بالإسراع فى الحفاظ على تراث الواحة الحضارى والإعداد لرصف جميع الشوارع حفاظا على مكانة سيوة السياحية.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجميع المشاركين والمنظمين و المنسق عام للمهرجان، مؤكداً على تقديم الدعم المستمر لأهالي الواحة، مثل دعم مكافحة سوية النخيل ومعمل للميكروجراما و10 ماكينات كومباست، وجارى العمل على تشغيل مصنع تمور سيوة بما يساهم في تخزين المنتج والحفاظ عليه وغيرها.

وشهد المهرجان إعلان أسماء الفائزين، بجوائز أفضل مزارع ٣٠ ألف جنيه، أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوى بمبلغ 30ألف جنيه، وأفضل ممارسات زراعية في زراعات النخيل 30ألف جنيه، وأفضل عرض تقديمي لتوعية المزارعين بقيمة ٣٠ ألف جنيه موزعة على ثلاث فائزين، أفضل بحث تطبيقي في مجال النخيل بقيمة 30ألف جنيه مقسمة على باحثين.