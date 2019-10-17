سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ :انتهاء لجنة قانون التصالح من تحديد سعر المتر ب 13مركز ومدينة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:18 م
محافظ كفرالشيخ :انتهاء لجنة قانون التصالح من تحديد سعر المتر ب 13مركز ومدينة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ _ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،عن  إنتهاء اللجنة المشكلة بإصدار رقم 14674 لسنة 2019م من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019م، من تحديد قيمة المتر المسطح ،مقابل التصالح  بالـ 13 مركز ومدينة الذي يضم السكني، التجاري، الإداري، الصناعي

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة جاهزة لعمليات التصالح المباشر، وتم تحديد الأٍسعار بناءً علي المناطق الجغرافية المقسمة، والتي تضم المدينة والقري والعزب والتوابع، وطبقاً للأماكن التي بها شوارع وميادين مكونة من شرائح، وتضم الشريحة الأولي شارع أكبر من 15 متر عرضاً، والشريحة الثانية تتراوح من 8 إلي 15 متر عرضاً، والشريحة الثالثة أقل من 8 متر عرضاً، طبقاً للمنطقة وداخل المنطقة مقسمة لعرض الشوارع، ويوجد مستويات أول وثاني وثالث

وقال المحافظ، إنه يوجد تقسيم أخر يعتمد فيه قيمة سعر المتر طبقاً لنوعية المكان كالمدينة أو القرية أو التابع أو العزبة، وطبقاً للمناطق الجغرافية، وعرض الشوارع تم بلجان استشارية معتمدة ومكاتب مقيمة من البنك المركزي، مؤكداً أن أعمال اللجان تتم وفقاً لسعر العادل للمتر دون مغالاة في الأسعار طبقاً للقانون والصالح العام.

من ناحية أخرى أعلن المحافظ عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على إنشاء حي جنوب بمدينة كفرالشيخ، بالقرار رقم 2452 لسنة 2019م، والذي تضمن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ، لتضم حي شرق كفرالشيخ، حي غرب كفرالشيخ، حي جنوب كفرالشيخ، ويشمل "القرضة، الحمراوي، أبوطبل، دفرية، وعزبة يونس، وعزبة أبوعلي، وعزبة عثمان، وعزبة الشوادفي ".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان له، كما وافق رئيس مجلس الوزراء علي تحويل قرية مسير إلي مدينة مسير، مما يؤكد حدوث طفرة في تطوير الأحياء بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.


كفر الشيخ

محافظة كفرالشيخ

لجان التصالح

اسعار

مناطق جغرافية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: ضبط 12 طن سردين مملح غير صالح للاستخدام الآدمى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:44 م

محافظ كفر الشيخ: 40 فنانا يحولون جدران البرلس للوحة فنية وإبداعية "صور"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:55 م

محافظ كفر الشيخ الأسبق : لو سقطت مصر ستنتهي الأمة العربية في غمضة عين

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 08:37 م

فيديو ..محافظ كفر الشيخ : اعتماد 500 مليون جنيه لتطهير بحيرة البرلس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:31 م

فيديو وصور .. محافظ كفر الشيخ يضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 04:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس

رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

رسميا.. تأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة