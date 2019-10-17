محافظ كفرالشيخ :انتهاء لجنة قانون التصالح من تحديد سعر المتر ب 13مركز ومدينة

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ،عن إنتهاء اللجنة المشكلة بإصدار رقم 14674 لسنة 2019م من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019م، من تحديد قيمة المتر المسطح ،مقابل التصالح بالـ 13 مركز ومدينة الذي يضم السكني، التجاري، الإداري، الصناعي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة جاهزة لعمليات التصالح المباشر، وتم تحديد الأٍسعار بناءً علي المناطق الجغرافية المقسمة، والتي تضم المدينة والقري والعزب والتوابع، وطبقاً للأماكن التي بها شوارع وميادين مكونة من شرائح، وتضم الشريحة الأولي شارع أكبر من 15 متر عرضاً، والشريحة الثانية تتراوح من 8 إلي 15 متر عرضاً، والشريحة الثالثة أقل من 8 متر عرضاً، طبقاً للمنطقة وداخل المنطقة مقسمة لعرض الشوارع، ويوجد مستويات أول وثاني وثالث.

وقال المحافظ، إنه يوجد تقسيم أخر يعتمد فيه قيمة سعر المتر طبقاً لنوعية المكان كالمدينة أو القرية أو التابع أو العزبة، وطبقاً للمناطق الجغرافية، وعرض الشوارع تم بلجان استشارية معتمدة ومكاتب مقيمة من البنك المركزي، مؤكداً أن أعمال اللجان تتم وفقاً لسعر العادل للمتر دون مغالاة في الأسعار طبقاً للقانون والصالح العام.

من ناحية أخرى أعلن المحافظ عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على إنشاء حي جنوب بمدينة كفرالشيخ، بالقرار رقم 2452 لسنة 2019م، والذي تضمن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ، لتضم حي شرق كفرالشيخ، حي غرب كفرالشيخ، حي جنوب كفرالشيخ، ويشمل "القرضة، الحمراوي، أبوطبل، دفرية، وعزبة يونس، وعزبة أبوعلي، وعزبة عثمان، وعزبة الشوادفي ".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، فى بيان له، كما وافق رئيس مجلس الوزراء علي تحويل قرية مسير إلي مدينة مسير، مما يؤكد حدوث طفرة في تطوير الأحياء بمحافظة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.