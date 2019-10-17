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محافظ بنى سويف يفتتح اليوم إعمار عدد من القرى الأكثر احتياجا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص
محافظ بنى سويف يفتتح اليوم إعمار عدد من القرى الأكثر احتياجا محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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يفتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اليوم الخميس، تطوير عدد من القرى بمحافظة بنى سويف، وذلك ضمن المرحلة الأولى للبروتوكول الثالث الموقع بين صندوق "تحيا مصر" وجمعية الأورمان فى إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس السيسى.

يتضمن برنامج الزيارة: افتتاح المنازل المطورة بقرية معصرة نعسان – مركز إهناسيا، يعقبه عقد لقاء جماهيرى لتسليم مفاتيح المنازل التى تم تطويرها، إضافة إلى توزيع عقود بعض المشروعات الصغيرة وأجهزة تعويضية ومساعدات زواج ومساعدات لإجراء عمليات عيون وتوزيع بطاطين.

كان المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، قد افتتح الاسبوع الماضى مشروع إعادة إعمار منازل قرية "تزمنت" الغربية مركز بنى سويف، والذى نفذته جمعية الأورمان بالتعاون مع مجموعة حديد المصريين، تحت رعاية مع صندوق "تحيا مصر" ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وشملت أعمال التطوير إنشاء 30 منزلا وتأثيثها بتكلفة بلغت 2 مليون و280 ألف جنيه، متضمنة أعمال تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك.


بنى سويف

تطوير القرى

تحيا مصر

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