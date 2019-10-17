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محافظ الوادى الجديد: تسليم عقود 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية للمستثمرين

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:15 م
محافظ الوادى الجديد: تسليم عقود 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية للمستثمرين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة سلمت عقود تخصيص للمستثمرين فى المجال الزراعي بإجمالي 150 ألف فدان فى عام ونصف وطرح الاراضي لكافة الانشطة وتقديم حوافز للمستثمرين منها أن جميع الاجراءات والموافقات التعاملات تتم من خلال المحافظة فقط وبدون أي بيروقراطية. 

وأكد المحافظ، أنه جرى أيضا طرح 50 مشروعًا للاستثمار الزراعي في 3 مراكز إدارية بالمحافظة، أمام الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والأفراد المتخصصين في مجال المشروعات الزراعية بنظام المزايدة العلنية.
 
وأفاد المحافظ أن المشروعات المطروحة ذات مساحات متنوعة حيث يجرى طرح الأراضي للإيجار بقصد التمليك ويتولي الراغبون في التقدم للمشروعات شراء كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضي بمدينة الخارجة، وتعقد جلسات المزايدة العلنية للشراء.
 
وأشار "الزملوط"، إلى أن القرار الذى أصدره وزير التنمية المحلية لتفويض محافظ الوادى الجديد فى أراضى هيئة التنمية الزراعية للتأجير بحق الانتفاع وتخصيص الأراضى  ساهم فى طرح مساحات كبيرة أمام المستثمرين والشباب، مما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية والأراضى المستصلحة بالمحافظة.
 
 
 

 


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