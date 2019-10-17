محافظ المنيا يناقش مع نواب 4 مراكز عدد من الملفات والقضايا.. صور

حضر اللقاء محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديري المديريات ووكلاء الوزارة.

وقال المحافظ، أنه يتم تنفيذ 166 مشروعا في عدد من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة لعام 2019-2020، تم تحديدهم من قبل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، حيث تم تخصيص 2 مليار و 787 مليون جنية من الوزارة ، لتنفيذ تلك المشروعات والتي تتضمن مشروعات تعليمية وصرف صحي وتوصيل مياه للشرب، ومشروعات للري لتحسين شبكة ري الأراضي وتدعيمها، ومشروعات اخرى لدعم البنية التحتية ورصف طرق و تدعيم شبكات الكهرباء .

وأشار إلى أن المحافظة أطلقت بالتوازي مع تلك البرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين بالقري الاكثر احتياجا برنامج "تعزيز المواطنة "والذي تم تدشين نسختين منه ، تم تنفيذ النسخة الاولى في 44 قرية ، ويجري حاليا تنفيذ البرنامج في نسخته الثانية في 44 قرية جديدة ، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومي للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020، بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الأخر ودمج عناصر المجتمع.

ناقش المحافظ عدداً من الملفات والقضايا الهامة التي تخص المحافظة، جاء من أبرزها ملف التعليم، حيث قرر المحافظ تفعيل قرار عدم الربط بين المصروفات الدراسية و تسليم الكتب للطلاب، مع دراسة كيفية دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين بالتعاون مع مديرية التضامن، والجمعيات الأهلية، ورجال الأعمال، في إطار منظومة الدفع الإليكتروني الجديد التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في جمع المصروفات، مؤكداً عدم حرمان أو الإضرار بأي طالب في حقه في التعليم واستلامه للكتب المدرسية، كذلك الارتقاء بالمنظومة التعليمية وسد العجز للمدرسين بالأماكن النائية.

كما بحث المحافظ، ملف مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوجيه بسرعة العمل بالمشروعات التي قاربت على الانتهاء وفق الجدول الزمنى المحدد لها، كذلك ورفع كفاءة المستشفيات، وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات الجاري العمل بها، حيث وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الصحة والبيئة والاملاك الزراعة، لدراسة نقل محارق المخلفات الطبية الخطرة، وتوفير أراضي بديلة لإقامة محارق خارج الكتلة السكنية، مشدداً على الاستمرار في حملات التفتيش المفاجئة لضمان حسن سير العمل بالمنظومة الصحية وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتسهيل اجراءات اقامة مشروعات استثمارية في اطار توجه الدولة لدعم مراكز الشباب من خلال اقامة تلك المشروعات، بما يعود بالنفع عليها

وأشار المحافظ إلي أنه حريص على الاستماع لآراء ومقترحات النواب، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا التي تعانيها المحافظة.