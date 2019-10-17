محافظ القليوبية يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة 211 مليون جنيه بقليوب

وتوجه المحافظ، لمتابعة انتهاء الأعمال لتوسعات محطة مياه قليوب بكوم أشفين، حيث تبلغ الطاقة التصميمية 68 ألف متر3/يوم، لرفع طاقه المحطة 136 ألف متر3/يوم، حيث تبلغ التكلفة التقديرية 200 مليون جنيه، ومن المنتظر افتتاح المحطة خلال النصف الأول من عام 2020، وقد أصدر المحافظ تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروع تمهيدا لافتتاحه فى الموعد المحدد.

وفي إطار حرص المحافظ على النهوض بالخدمات ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيض الكثافات الطلابية للمدارس، حيث افتتح مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركة بقليوب "توسعة" وتتكون من 15 فصل بتكلفة 5 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة، بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، وخلال الافتتاح، أشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

ورافق المحافظ خلال الجولة سولاف درويش وحسين عشماوي أعضاء مجلس النواب، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة.

المحافظ خلال افتتاح مدرسة فاطة الزهراء بقليوب



المحافظ يفتتح مبني المدرسة الجديد

حافظ القليوبية يتفقد توسعات محطة مياه كوم أشفيثنمم



محافظ القليوبية خلال افتتاح مدرسة بلقس



محافظ القليوبية خلال تفقد محطة مياه كوم أشفين بقليوب



محافظ القليوبية داخل الفصول



محافظ القليوبية داخل محطة مياه كوم أشفين



محافظ القليوبية يتفقد الفصول الدراسية



محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه كوم اشفين