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محافظ القليوبية: خلو المحافظة من الالتهاب السحائى وجميع الأمصال متوفرة

الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:48 ص
محافظ القليوبية: خلو المحافظة من الالتهاب السحائى وجميع الأمصال متوفرة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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مرض الالتهاب السحائي
 

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي، مؤكدا أن جميع التلاميذ بكافة مدارس القليوبية الحكومية والخاصة بخير، ولا توجد أي حالات إصابة.

الالتهاب السحائي
 

ومن ناحيته أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عدم صحة ما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.

وناشدت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأية بيانات تصدر من غير القطاع الصحي، وتهيب بالمواطنين وأولياء الأمور الرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة والحقيقية.

اعراض الالتهاب السحائى

ومن ناحيتها قالت الدكتورة الفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، إنه يتم العمل على قدم وساق لمواجهة حالات اشتباه السحائي منذ بدايتها من ضعف عام بالعضلات وارتفاع درجات الحرارة، ويتم اتخاذ اللازم حيال ذلك، مشيرة إلى أنه يتم الآن على الانتهاء من تطعيمات السحائي لـ "كي جي 2، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي"، مشيرة إلى أن المستهدف تطعيمه من الطلاب 440 ألف طالب، وسيتم الانتهاء منهم قبل بداية نوفمبر المقبل.

 وأضافت، أن كل الأمصال والطعوم الخاصة بمواجهة الالتهاب السحائي متوفرة لدي مديرية الصحة والسكان بالتعاون مع التأمين الصحي بالقليوبية.

 

 

 


اعراض الالتهاب السحائى

التهاب السحايا

ما هو الالتهاب السحائي

مرض الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي

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