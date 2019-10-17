محافظ القليوبية: حملات مكثفة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة حفاظا على المواطنين

ووجه المحافظ، مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة حملات للحد من انتشار الكلاب الضالة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري وبمحيط المدارس وذلك وفقاً للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع فضلًا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفوري معها حفاظًا على حياة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم التنسيق الكامل بين المديرية والوحدات المحلية لافتًة إلى استكمال الحملات بباقي المراكز من أجل الحد من ظاهرة الكلاب الضالة، والوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين مؤكدة أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للحد من تلك الظاهرة فضلا عن الاستجابة الفورية حال تلقي أي شكوى من المواطنين.