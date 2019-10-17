محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح الخط الأول لمترو الأنفاق.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع انهيار رافعة "ونش" على الشبكة الهوائية للخط الأول لمترو الأنفاق، لمتابعة أعمال الإصلاح الجارى تنفيذها من وزارة النقل، وإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

واستمع محافظ القاهرة لشرح من اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، حول ملابسات الحادث، وسقوط الرافعة على الخط ما سبب توقف الحركة فى محطات مترو "غمرة والدمرداش ومنشية الصدر"، حيث وجه المحافظ بتكثيف عدد اتوبيسات النقل العام لتغطية الجزء المتعطل ونقل الركاب.

كانت هيئة النفل العام بالقاهرة، دفعت بـ 60 اتوبيس، للعمل بين محطات مترو سرايا القبة ورمسيس، لنقل ركاب المترو بعد تعطل الحركة فى محطات غمرة والدمرداش ومنشية الصدر.

جدير بالذكر أن حركة قطارات المترو تعمل حاليا من محطة كوبرى القبة حتى محطة المرج الجديدة ومن محطة الشهداء حتى محطة حلوان معلنا توقف حركة القطارات بمحطات ( غمرة - الدمرداش - منشية الصدر ) لحين إصلاح الشبكة الكهربائية.

و سقطت إحدى الروافع " ونش " تابعة لإحدى شركات الإعلانات الخاصة على الشبكة الهوائية للمترو عند قيام الشركة بإزالة لوحة إعلانات خارج سور المترو بين محطتى غمرة والدمرداش بالخط الأول.