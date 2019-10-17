محافظ الإسكندرية يلتقى شباب منظومة العمل التطوعى لرصد وحل مشاكل الأحياء

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن مصر قد واجهت خلال السنوات السابقة العديد من التحديات ، ولكن استطاعت الدولة بجميع أجهزتها وقطاعاتها المختلفة وبفضل تعاون شعب مصر العظيم بفئاته المختلفة وعلى رأسها الشباب الواعي ، مع القيادة السياسية وقواتنا المسلحة والشرطة في العبور بالوطن لبر الأمان والتصدي لأية مؤامرات لإسقاطها .

وشرح محافظ الاسكندرية للشباب كيف تتم التنمية والاصلاحات على مستوى الدولة بشكل صحيح ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انتهج الطريق الأصعب لأنه يؤمن مستقبل الوطن والأجيال القادمة ، لذا يجب على المصريين جميعا الاصطفاف حوله على كل المستويات بعد ان عبرت مصر اصعب المراحل وبدأت مرحلة بعث الامل ووضع المجتمع المصري على طريق التنمية.

على الصعيد ذاته وفيما يخص عمل الشباب المتطوع ، أكد قنصوه على أهمية الرصد الميداني في إنجاح مشروعات التنمية بالمحافظة وتحقيق المستوى الأمثل للخدمات والمرافق وعلى رأسها التعليم والصحة ، مشيرا إلى أهم المشروعات القومية التي تقام على أرض الإسكندرية ، مؤكدا اهتمام جميع قيادات المحافظة باعادة الانضباط للشارع السكندري ، واحترام القانون ومنع التجاوزات ومعاقبة المخالفين في كافة المجالات والعمل على عودة الإسكندرية كسابق عهدها تاريخيا وانشائيا ومعماريا وتراثيا وبيئيا.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، المسئولين المعنيين لوضع شكل تنظيمي عملي ومنهجي لتعظيم الاستفادة من طاقات هذا العدد الكبير من الشباب الواعد ، وذلك من خلال تكوين مجموعات عمل نوعية وجغرافية وفقا لخبراتهم واهتمامتهم لتحقق التجربة ثمارها ، وضمهم لبرنامج العمل المجتمعي ومشاركتهم الجولات الميدانية الدورية لمتابعة تنفيذ قرارات هذا الجولات على الارض وبمصداقية ، موجها لضرورة عقد دورات تدريبية للشباب لرفع مهارتهم للعمل الجماهيري وتطبيق مفاهيم رقابة المواطن بشكل موضوعي ومؤثر وعقد لقاءات دورية مع قيادات ومتخصصين في شتى القطاعات بالاسكندرية لضمان مناقشة المشاكل وطرح الحلول بشكل منهجي مثمر .

من جانبهم أكد الشباب استعدادهم للاستمرار في العمل المجتمعي الميداني ، بما يصب في صالح الاسكندرية ، معبرين عن سعادتهم لمشاركتهم العديد من الفعاليات المجتمعية ، خاصة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، وحضورهم عدة جولات ميدانية قام بها محافظ الإسكندرية وإطلاق مبادرات تجميل المدينة وخدمة المواطنين ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات السياسية والوطنية الفترة السابقة .

وطالب المحافظ فى ختام كلمته بضرورة توسيع المشاركة بهذه المنظومة من كافة شباب الاسكندرية المتحمس للعمل التطوعي وتعميق كفاءة وقدرات الشباب في العمل المجتمعي واكد على متابعته و مشاركته شخصيا في اي انشطة لهذه المنظومة