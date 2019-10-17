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محافظة مطروح: جارى تجهيز محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:33 ص
محافظة مطروح: جارى تجهيز محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعى
مطروح _ حسن مشالي

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أنهت محافظة مطروح، مد شبكات الغاز الطبيعي بمدينة مرسى مطروح، قبل الموعد المقرر بعام، حيث كان مقرراً الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي نهاية العام الجارى، ولكن بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدشينه لمدينة العلمين الجديدة بالإسراع في إنهاء توصيل الغاز لطبيعي وعدم الانتظار للموعد المقرر،تم التنسيق بين محافظة مطروح وشركة الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول المنفذة للأعمال، للانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي 2018.

وقدمت المحافظة قرض لشركة الغاز بمبلغ 63  مليون جنيه لاستكمال الأعمال، على أن يتم تحصيل تكاليف وصلات المنازل من المواطنين لاحقاً بالتقسيط المريح عند إدخال الغاز الطبيعي للوحدات الخاصة بهم.

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح،أنه تم  الانتهاء من توصيل شبكة خطوط الغاز الطبيعي لتستوعب حوالي 50 ألف مشترك، وأنه تم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 15 ألف مشترك حتى الآن،حيث أنه يتم توصيل الغاز للمشتركين وتحصيل رسوم ومصارف التوصيل بالتقسيط بواقع 30 جنيه فقط شهريا.

وأوضح مدير تموين مطروح، أنه يتم توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين بالنظامين النقدي والتقسيط حسب إمكانيات كل مواطن، حيث تم التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي وبنك مصر،على أن يتم تحصيل قيمة رسوم ومصاريف توصيل الغاز للوحدة بواقع 2200 جنيه بالتقسيط من الراغبين في الاشتراك، على أن يتم التقسيط عن طريق البنك،كما سيتم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمعرفة الشركة المتخصصة ويتحمل صاحب السيارة ثمن أسطوانة الغاز التي سيتم تركيبها بالسيارة بنفس نظامي النقدي والتقسيط.

وكشف "أبو اليزيد"،أنه وجارٍ الآن العمل على تجهيز بعض محطات الوقود لخدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعي، بمدينة مرسى مطروح، للمساهمة في خفض تكلفة الأجرة على المواطنين، بالإضافة إلى توفير المواد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج.

 

 


محافظة مطروح

الغاز الطبيعي

شبكات الغاز الطبيعي

مرسى مطروح

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