سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 07:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة القاهرة: نقل 27 أسرة لمدينة بدر وهدم 7 عقارات بعزبة المدابغ

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:52 م
محافظة القاهرة: نقل 27 أسرة لمدينة بدر وهدم 7 عقارات بعزبة المدابغ زيارة عزبة المدابغ
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة القاهرة، بدء نقل سكان منطقة عزبة المدابغ بحى مصر القديمة، تمهيدا لهدم العقارات، حيث تم اليوم نقل 27 اسرة وهدم 7 عقارات، كما تم توفير سيارات لنقل السكان لمدينة بدر.
 
وفى السياق تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال نقل الأسر لمدينة بدر، بحضور عدد من قيادات المحافظة، وشرطة المرافق، واشار إلى أن أعمال الحصر مستمرة لقاطنى الوحدات السكنية، وذلك تمهيدا لإخلاء منطقة المدابغ بالكامل وفق خطة التطوير الموضوعة.
 
وأوضح نائب المحافظ، أن عدد العقارات التي تم إخلائها من السكان 7عقارات وبلغ عدد الاسر التي تم تسكينها من المستحقين 27 أسرة وتولت سيارات المحافظة نقلهم لمدينة بدر.
 
FB_IMG_1571327508092
 

 

FB_IMG_1571327556647
 

 

FB_IMG_1571327561542
 

 

FB_IMG_1571327566121
FB_IMG_1571327566121

FB_IMG_1571327573275
 

 


القاهرة

اخبار القاهره

المدابغ

تطوير العشوائيات

سور مجري العيون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تبدأ فى إزالة عزبة المدابغ ونقل السكان لوحدات مدينة بدر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 م

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح الخط الأول لمترو الأنفاق.. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:23 م

نائب محافظ القاهرة يتفقد قطعة أرض بالنهضة لإنشاء مستشفى ومدرسة ومسجد

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:09 م

مراكز الدروس الخصوصية صداع فى رأس الوزارة.. شكاوى من الإزعاج المستمر للسكان.. نائب محافظ القاهرة: ملحق ببعضها كافيهات وصالات ألعاب لزيادة الأرباح..ووكيل تعليم الجيزة: القانون يجرمها وعقوبات بوقف المعلم عن العمل

الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

نائب رئيس البنك الدولى: تمويل التنمية المستدامة يدعم الابتكار والشمول المالى

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

موجز6.. صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

اتحاد المصارف العربية: نلعب دورا هاما لمنع التدفقات غير القانونية للأموال

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة