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محافظة الأقصر: 14040 توصيلة وخط غاز طبيعى ومحطتين للتغذية فى أرمنت وإسنا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:19 م
محافظة الأقصر: 14040 توصيلة وخط غاز طبيعى ومحطتين للتغذية فى أرمنت وإسنا اجتماع المحافظ لبحث نسب تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالمدن
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصل محافظة الأقصر أعمالها فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بكافة مدن وقرى المحافظة برعاية شركة غاز مصر، وذلك لإنهاء المعاناة التى تقع على المواطنين مع أسطوانات البوتاجاز ولتسهيل الحصول على الغاز فى المنازل، وفى إطار دعم المدن والقرى بخطوط وشبكات الغاز الطبيعى بالمحافظة.

وشملت تركيبات وتوصيلات خطوط الغاز التي تمت في محافظة الأقصر علي مدار عام 2019 الجاري حتي الآن، 14040 توصيلة في مختلف المدن، حيث أنه في مدينة الأقصر تم توصيل 3040 خط، وفي الحبيل تم توصيل 2000 خط، وفي الزناقطة تم توصيل 3500 خط، وفي منشأة العماري تم توصيل 2500، وفي مدينة إسنا تم توصيل 2000 خط، وفي مدينة أرمنت تم توصيل 1000 خط، ومن المقرر أن تشمل الخطة المستقبلية توصيل 23500 خط وتركيبها للمنازل والعقارات المختلفة لخدمة المواطنين.

وفي نفس السياق إستعرض المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، مع محافظ الأقصر، ما تم تنفيذه من خطة توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمراكز ومدن محافظة الأقصر، حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة الأقصر إلى 90 % تنفيذ فعلى  بواقع 38 ألف شقة ، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة القرنة إلى 50 %.

كما تم الإنتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة البياضية ويتم البدء في أعمال التوصيل لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العمارى، كما يجري العمل علي إنهاء المحطة المغذية لمدينة إسنا والتي يتم إنشاؤها على قطعة أرض بمساحة 2500 متر، وتم البدء في أعمال الخط الرئيسى الممتد من المحطة إلى داخل مدينة إسنا من خلال عمليات الحفر الموجه، حيث سيلتقى الخط بـ 9 خطوط ما بين صرف صحى ورى وذلك لضمان عدم تعطيل مجرى المياه بها، و بالنسبة لمحطة تغذية مدينة أرمنت تم إنهاء إجراءات الأرض المخصصة من قبل المحافظة لإنشاء المحطة على مساحة حوالى 2100 متر بقرية السلام بجوار المحطة الرئيسية لشركة جازكو، ومن المقرر أن تغذى المحطة مدينة أرمنت بالكامل متضمنة مناطق أرمنت الحيط وأرمنت الوابورات.

 

 


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