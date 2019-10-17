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محافظة أسوان تفتتح ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. صور

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:28 م
محافظة أسوان تفتتح ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. صور ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور.
أسوان – عبد الله صلاح

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افتتح اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات ورشة العمل التى نظمتها المديرية المالية بشأن تطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الإقتصادية.

أكد اللواء حازم عزت على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد تتويجاً لحزمة من القرارات والإجراءات التى قامت بها مؤسسات الدولة نحو تحقيق الإصلاح الإدارى والتى بدأت بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذى أعقبه صدور ترقيات لجميع المستويات الوظيفية بكل أجهزة الدولة ثم قرارات العلاوة الدورية.

ومن جانبه، أكد المحاسب طه عباس، مدير عام المديرية المالية بأسوان، أن هذه الورشة تهدف إلى صقل مهارات وتنمية خبرات المشاركين وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  "2421" لسنة 2019 والمعدل للقرار رقم "1627" سنة 2019 وأيضاً منشورات وزير المالية أرقام "8" و"13" لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم "96" سنة 2019 لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالإضافة إلى الرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بتنفيذ وتطبيق هذا القرار بمختلف الجهات المعنية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن ورشة العمل تنقسم إلى  3 محاور رئيسية أولها يتناول شرح شامل لمفهوم الحد الأدنى والقرارات المنظمة له والفئات المخاطبة والمستهدفة منه ، بالإضافة إلى إستعراض كافة المنشورات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن ، بينما يختص المحور الثانى بعرض أمثلة عملية لتطبيق الحد الأدنى سواء كان فى جهة حكومية أوهيئة عامة إقتصادية ، بجانب إستعراض 25 سؤال وإجابة تشمل كل التفاصيل والتساؤلات التى يمكن التطرق إليها حول أحكام الحد الأدنى ومجالات تطبيقه وأهم الإستثناءات الواردة عليه فيما يختص المحور الثالث بفتح باب الحوار والمناقشة لطرح وتلقى كافة الأسئلة والإستفسارات من المشاركين والرد عليها من قبل المتخصصين .  

حضر افتتاح الورشة، المحاسب طه عباس مدير عام المديرية المالية بأسوان، وعادل شكرى مدير عام الوحدات الحسابية، وممدوح سيد مسئول الميكنة بالمديرية، علاوة على مشاركة واسعة من مديرى الموارد البشرية ومسئولى الاستحقاقات ومندوبى وممثلى المديرية المالية بمختلف الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

 السكرتير العام

السكرتير العام

جانب من الحضور
جانب من الحضور

ورشة العمل
ورشة العمل

 

 


محافظة اسوان

ورشة عمل

الحد الأدنى للاجور

اسوان

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