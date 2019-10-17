سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 05:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة أسوان تضع اللمسات النهائية استعداداً لـ"تعامد الشمس"

الخميس، 17 أكتوبر 2019 04:10 م
محافظة أسوان تضع اللمسات النهائية استعداداً لـ"تعامد الشمس" جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لفعاليات مهرجان تعامد الشمس على معبدى أبو سمبل فى 21 و 22 أكتوبر الجارى.

عرض مسئولى كل جهة المهام التى سيقومون بتنفيذها خلال فعاليات الاحتفال سواء ما يتعلق بموقف الفرق المشاركة أو رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء للتعامل السريع والفورى مع أى أحداث طارئة ، وكذا قيام المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالمدن والمراكز ، علاوة على قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الفعاليات وخروجها بالشكل الراقى المطلوب.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد محمد يوسف مساعد مدير الأمن ، بجانب مديرى الثقافة والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والكهرباء والأثار والصوت والضوء والمرور والحماية المدنية وشرطة السياحة ، بالإضافة إلى رؤساء مدن أسوان وأبو سمبل.

يذكر أن احتفالات هذا العام ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد والتى أطلقت عروضها فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر على مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان، وتتوجه فرق الفنون الشعبية إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بمسرح السوق بوسط المدينة والذى سيسبقه افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز والتى ستستمر فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، حيث يشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين.

 

 

 


تعامد الشمس

ابوسمبل

محافظ اسوان

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق مهرجان تعامد الشمس فى أسوان بمشاركة 8 فرق فنون شعبية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:48 م

قصور الثقافة تحتفل بمهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأسوان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:34 م

"ثقافة أسوان": 8 فرق فنية و300 فنان يحيون احتفالات "تعامد الشمس"

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 02:00 ص

تعرف على استعدادات محافظة أسوان للاحتفال بتعامد الشمس × 7 معلومات

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 06:30 ص

فيديو.. محافظة أسوان تعلن استعدادها لمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 12:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

صندوق النقد يعلن إتاحة كافة المطبوعات رقميًا بشكل مجانى بداية 2020

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

سوبر كورة يكشف.. 5 عقوبات تنتظر تمرد الأندية على قرارات الجبلاية

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد: مصر استخدمت 12 مليار دولار قيمة القرض بشكل فعال

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

صندوق النقد يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3.4% فى 2020

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

المقاولون يعلن رسمياً موافقته على خوض مباراة الزمالك

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى على صفيح ساخن.. ذئاب الجبل: اجتماع طارئ للرد على قرارات اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور: متضامنون مع المقاولون ولن نلعب السبت.. وخبير لوائح: الجبلاية مجبرة على إعادة اللقاء

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

سوبر كورة يكشف: محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

مفتى صربيا: عرفنا الإسلام من مصر منذ 600 سنة وليس من الأتراك كما تزعم تركيا

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

أولياء أمور طلاب الثانوى العامة: تدريب الطلبة على مهارات الفهم وليس الحفظ

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

الأهلى فى بيان رسمى: نرفض خوض مباريات بالدورى قبل مواجهة الزمالك

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

شكرى يبحث مع رئيسة برلمان لاتفيا برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة