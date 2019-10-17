محافظة أسوان تضع اللمسات النهائية استعداداً لـ"تعامد الشمس"

عرض مسئولى كل جهة المهام التى سيقومون بتنفيذها خلال فعاليات الاحتفال سواء ما يتعلق بموقف الفرق المشاركة أو رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء للتعامل السريع والفورى مع أى أحداث طارئة ، وكذا قيام المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالمدن والمراكز ، علاوة على قيام الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الفعاليات وخروجها بالشكل الراقى المطلوب.

حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد محمد يوسف مساعد مدير الأمن ، بجانب مديرى الثقافة والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والكهرباء والأثار والصوت والضوء والمرور والحماية المدنية وشرطة السياحة ، بالإضافة إلى رؤساء مدن أسوان وأبو سمبل.

يذكر أن احتفالات هذا العام ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى 300 فنان وفنانة وهى أسوان وتوشكى وبور سيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد والتى أطلقت عروضها فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر على مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان، وتتوجه فرق الفنون الشعبية إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبو سمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بمسرح السوق بوسط المدينة والذى سيسبقه افتتاح معرض منتجات القافلة الثقافية لأطفال المناطق الحدودية من مختلف المدن والمراكز والتى ستستمر فى الفترة من 16 إلى 21 أكتوبر، حيث يشمل المعرض منتجات ورش الحرف البيئية وتصنيع مسرح العرائس، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين.