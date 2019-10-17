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مجلس مدينة نخل يستعد لمواجهة أى سيول محتملة بوسط سيناء

الخميس، 17 أكتوبر 2019 03:00 ص
مجلس مدينة نخل يستعد لمواجهة أى سيول محتملة بوسط سيناء مخرات سيول - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استعد مجلس مدينة نخل بوسط سيناء لأى سيول محتملة حيث قال نصرالله محمد رئيس مركز ومدينة نخل، فى تصريح لـ"ليوم السابع"، إنه تم تشكيل غرفة عمليات جاهزة، لأى بلاغات تصل، والتنسيق مع مشايخ ورموز القبائل، بسرعة الإبلاغ عن تحركات مياه السيول التى تعقب سقوط الأمطار.

وأشار إلى أنه فى حالة تعرض أى منطقة للسيول يتم بالتنسيق مع الشرطة والتضامن الاجتماعى والصحة عمل اللازم، لوقف حركة المرور على الطرق وصرف تعويضات المضارين، وتوفير إيواء لهم والأدوية اللازمة.

وكانت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، فيما أعلنت أنه نظرا لاقتراب موسم السيول لهذا العام، فإنه تم تشكيل لجنة من مهندسى الإدارة للمرور على مخرات السيول، وأعمال الحماية من أخطار السيول، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال السيول وقد قامت اللجنة، بالمرور على سد الروافعة، وسد الكرم وسد طلعة البدن وجسر الحماية بوادى أبو طريفية. 

وقد تبين أن جميع المنشآت حالتها ممتازة، ولا يوجد أى معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه، كما قامت اللجنة أيضا بالمرور على جسور حماية مجرى وادى العريش داخل مدينة العريش، وتبين أن الوادى خالى العوائق وجاهز لاستقبال موسم السيول.

كما أعلنت اليوم الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، تجهيز 4 آبار بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وهى آبار بمناطق الحمض بالبروك والدوبيل بالمغفر والمتمتنى وام شيحان بوسط سيناء.

وقال بيان للإدارة اليوم إنه تم انتهاء الأعمال والاستلام الابتدائى للآبار، تمهيدا لدخولها الخدمة فى إطار خطة الوزارة للتنمية، والحفاظ على الزراعات القائمة بوسط سيناء.

وسبق أعمال الانتهاء من التجهيز، إجراء تجارب الضخ المتعدد المراحل والضخ الثابت لبئر أبو قريان بوسط سيناء، فى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بمحافظه شمال سيناء من المياه الجوفية وكذلك الحفاظ على الرقعة.


شمال سيناء

وسط سيناء

سيول

مدينة نخل

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