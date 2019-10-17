مجلس سوريا الديمقراطية: نحضر ردا مناسبا على إعلان وقف إطلاق النار

دمشق (أ ش أ)

قال متحدث فى مجلس سوريا الديمقراطية، إنه تجرى حاليا بلورة الرد على الاتفاق التركى الأمريكى لوقف إطلاق النار فى شمال سوريا، الذى جرى الإعلان عنه.

وأضاف أمجد عثمان، المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء أمس، الخميس، أن قيادات كردية فى سوريا تجرى اتصالات مكثفة حاليا قبل إعداد الرد المناسب على الاتفاق التركى الأمريكى.

يأتى هذا فى وقت كانت أعلنت فيه واشنطن التوصل إلى اتفاق مع أنقرة حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.