مباحث القاهرة تعيد سيارة مسروقة من شركة فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها بالجيزة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، بأعمال التأمين بأحد الأقوال الأمنية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين، تبلغ لهم من (أحد الأشخاص) بسابقة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة قسم شرطة الدقى الجيزة، وقيامه بتتبع السيارة بإستخدام تقنية تحديد الموقع الجغرافى GPS، وتمكنه من تحديد موقعها بمنطقة المعراج بدائرة قسم شرطة البساتين، بإعداد الأكمنة اللازمة بمكان تواجد السيارة أمكن ضبط (حاصل على دبلوم تجارة- مقيم بمحافظة الجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس) اثناء استقلاله السيارة.

وبمواجهته اعترف بتحصله على السيارة، أثناء عمله بشركة مواد غذائية ملك المُبلغ، وإستيلائه على السيارة وعدم إعادتها له بسبب خلافات مالية بينهما، بسؤال المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.