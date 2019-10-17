ما هو العلاج بالإبر لآلام الرقبة وكيف يتم إجراؤه

كتب بيتر إبراهيم

الألم ، سواء الحسي أو العاطفي ، هو تجربة غير سارة أو مزعجة وواحدة من أكثر شكاوى العضلات والعظام شيوعا التي تصيب الغالبية منا من وقت لآخر هو آلام الرقبة.

وفي بعض الحالات ، يمكن أن يكتسب هذا الاضطراب شكلًا مزمنًا بدرجة أكبر ، وقد يؤدي إلى الألم الشديد، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "TopHomeRemmedies".



علاج آلام الرقبة يلجأ الكثير من الناس إلى الأدوية المسكنة التقليدية لتقليل آلامهم وهي آمنة فقط إذا تم استخدامها كشكل مؤقت من أشكال إدارة الألم، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على مسكنات الألم هذه إلى آثار جانبية شديدة وطويلة الأجل.

ونظرًا لتزايد انتشار آلام الرقبة والآثار الضارة للأدوية التي تستخدم بشكل عام، هناك اهتمام متزايد بين الناس لاستكشاف طرق أخرى غير تقليدية لكنها فعالة لتخفيف الآلام.



ما هو الوخز بالإبر؟

وأوضح الباحثون أن تقنية الشفاء القديمة للعلاج بالابر هي أحد البدائل التي اكتسبت الكثير من التركيز، ويتضمن هذا النموذج الفني الطبيعي استخدام الأصابع أو الأدوات المخففة المخصصة لممارسة ضغط إيقاعي لطيف على النقاط الرئيسية في الجسم ، والتي يشار إليها باسم "نقاط الوخز بالإبر".

ونقاط الوخز بالإبر هي المكان الذي يتم فيه تخزين الطاقة ، ويؤدي تحفيزها على سطح الجلد إلى إحداث تأثير عميق حيث إنه يحفز قدرات العلاج الطبيعية الذاتية للجسم على العمل.

لا يتطلب الأمر سوى القوة العلاجية التي تعمل باللمس لتخفيف الألم وتعزيز الجهاز المناعي وتخفيف التوتر وتعزيز الدورة الدموية، وبالتالي يعتمد العلاج بالابر على قوة وحساسية اليد في تخفيف جميع الأمراض ، بما في ذلك الألم العضلي الهيكلي ، لجميع النوايا والأغراض، وهذا العلاج له جذوره في آسيا حيث تم ممارسته لأول مرة منذ 5000 عام.



نقاط العلاج بالابر لتخفيف آلام الرقبة العلاج بالابر لألم في الرقبة العلاج بالابر لألم في الرقبة

1. GB21

GB21 تقع في مكان ما بين بداية الرقبة والكتف، وتتركز معظم التوترات في عضلات العنق في هذه المرحلة بالذات ، وتدليكها بحركات دائرية لطيفة تساعد على توفير الراحة.

2. B10 / تيانتشو

هناك نقطتان للضغط على مؤخرة العنق، والتي يطلق عليها مجتمعة اسم "السماوية العمودية" أو "B10" أسفل قاعدة الجمجمة.

المنطقة المستهدفة هنا تفيد الغدة الدرقية وتساعد على استعادة التوازن الهرموني.

3. GB20 / فنغ تشي

GB20 زوجًا آخر من نقاط الضغط التي تساعد على التخلص من آلام الكتف وتصلب الرقبة وصداع التوتر.

وتسمى هذه النقاط أيضًا بوابات الوعي ، وتقع في أسفل قاعدة جمجمتك، بين العضلات على الجانب الخلفي من رقبتك، وتبلغ المسافة بين النقطتين عمومًا حوالي 3 إلى 4 بوصات ، اعتمادًا على حجم الجسم.