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ما علاقة آلام الركبة بالطعام الذى نتناوله

الخميس، 17 أكتوبر 2019 06:00 م
ما علاقة آلام الركبة بالطعام الذى نتناوله
كتبت فاطمة ياسر

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آلام الركبة تعد من الأمور التي يتعرض لها الكثيرون، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومنها التقدم في العمر، وقد يصاب الشخص بمشاكل في الركبة نتيجة لتعرضه لهشاشة العظام، أو وجود أنسجة رخوة في المفصل الخاص بالركبة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أرز الأسباب المؤدية لحدوث مشاكل في الركبة، وذلك وفقا لموقع " Thevanguardclinic".

هل تعلم أن هناك علاقة قوية بين ارتدائك للحذاء الخاطيء وإصابتك بمشاكل في الركبة، فارتدائك للكعب العالي يتسبب في تغير مشيتك وهذا يؤثر سلبا علي الركبة، ولذا عليك اختيار  الحذاء الطبي الذي يجعلك تخطوا بطريقة سلسة أثناء مشيتك.

ويقوم بعض الأشخاص بتناول الأطعمة غير الصحية التي تتسبب في التعرض والإصابة بالتهاب الركبة، ومنها الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والصوديوم، فهي أطعمة تزيد من التعرض والإصابة بالتهاب المفاصل في الركبة، وأيضا يعرضك لزيادة في الوزن بشكل ملحوظ، ولذا أهتم بتناولك للأطعمة الصحية الغنية بجميع الفيتامينات الهامة لجسمك، وقليلة السعرات الحرارية.

كما أن الجلوس الخاطئ يزيد من فرص إصابتك بمشاكل في الركبة،  فالجلوس لفترات طويلة يتسبب في تقليل تدفق السائل الزليلي إلى المفصل ويصيبك بالالتهابات  وتساهم في زيادة الوزن، وتسبب ضمور العضلات المحيطة، ولذا عليك ممارسة الحركة كل ساعة بعد الجلوس لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

 


الركبة

مشاكل الركبة

اسباب مشاكل الركبة

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