سوبر كورة
Ads
الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

ماراثون "دراجات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للتأكيد على دور العلم فى بناء العقل والجسم السليم

الخميس، 17 أكتوبر 2019 11:03 ص
ماراثون "دراجات" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للتأكيد على دور العلم فى بناء العقل والجسم السليم أشرف صبحى وخالد الطوخى وخالد عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ينطلق 8 صباح الجمعة المقبل مارثون للدرجات من مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر .

 

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة أن هذا الماراثون يقام فى إطار الأنشطة الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للتأكيد على الدور المجتمعى الذى تحرص عليه الجامعة حيث يشارك فى الماراثون  مجموعة من طلاب الجامعة  يمثلون 13  كلية الى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ووكلاء الكليات ونجوم الفن والرياضة ليتحول الماراثون الو مارثون رياضى فنى شامل .

عمرو الليثى
عمرو الليثى

وأضاف الدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أن إقامة هذا المارثون يدعم الدور الهام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى دعم القضايا التربوية الى جانب التأكيد على دور العلم فى مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الوطن وأيضاً حث الشباب على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية ممارسة الألعاب المختلفة التى تنعكس بالإيجاب على بناء العقل والجسم السليم.


جامعة مصر للعلوم

جامعة مصر

خالد الطوخى

خالد عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

القروض من 40 ألف لمليون جنيه.. حكايات المستفيدين من جهاز تنمية المشروعات

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومى بندب عدد من المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

"الكلاسيكو فى خطر".. تأجيل مباراة برشلونة والريال حديث صحافة إسبانيا

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

العصار يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة فى مجال تصنيع وإنتاج موانع التسريب

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

خريطة الوحدات الصحية لتسجيل المواطنين بالسويس ضمن التأمين الصحى الشامل

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

تواريخ هامة مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين".. اعرفها

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

3 تهم رئيسية تواجه متهمي "خلية الوراق الإرهابية الثانية" بعد نظر أول جلسة

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

74% من القراء يؤيدون قرار الإسكان بإزالة العوائق أمام تقنين مخالفات البناء

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

"الخارجية": نتابع ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركى المستمر على سوريا

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

الأقصر تستعد لاستقبال أوبرا عايدة بعد 9 أيام لدعم السياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة