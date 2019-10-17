لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية، قدره 10000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة 4 شركات وهم المهندس للتأمين، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية لاستصلاح الأراضى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

وقررت أيضا، التنبية على شركتى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعرفة للاستثمارات والاستشارات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، والتنبيه على شركة، والتنبيه على شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بضرورة الالتزام أحكام المادة 52 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 53 من الإجراءات التنفيذية، مع منح الشركة 15 يوم للالتزام.