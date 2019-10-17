كيف نقى أطفالنا من نزلات الأنفلونزا؟ نصائح مهمة

كتبت فاطمة ياسر

تزداد احتمالات إصابة الأطفال بالإنفلونزا في الدراسة وفصل الشتاء، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الأمهات للتوتر والقلق، ويسعين بكل الطرق للحد من تعرض أطفالهن للإصابة بهذا الفيروس.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم النصائح الصحية التي تساهم في الحفاظ على صحة الأطفال، وتحد من إصابتهم بنزلات الإنفلونزا، وهذا وفقا لموقع "WEBMED".

علي الأمهات إعطاء أطفالهم بعض التعليمات المهمة للحفاظ على صحتهم وتجنبهم من الإصابة بنزلات الإنفلونزا، وأهمها الاهتمام بتنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون فور الاستيقاظ وقبل الطعام وبعده وقبل الذهاب للنوم.

تعليمهم ضرورة عدم لمس الفم والعين والأنف عند تواجدهم خارج المنزل، وخاصة إذا كان أحد المحيطين به يعاني من نزلات الإنفلونزا تجنبا للتعرض للإصابة، وأيضا يجب تعليمهم ضرورة عدم الجلوس بجوار شخص مصاب.

من أفضل وأهم النصائح الصحية للأطفال هي الاهتمام بنوعية الطعام الذي يتناولوه ، فيجب أن يكون غني بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لديهم، ولذا يجب الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، كالبرتقال والجوافة والليمون، وأيضا ينصح بإعطائهم طبق من السلطة الخضراء يوميا، فهذه الحيلة تساعدهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

ممارسة الرياضة تعد من أهم النصائح التي يقدمها التقرير للأمهات، لأنها تساعد في تعزيز المناعة بالجسم، وتنشيطه والحد من الإصابة بمثل هذه الأمراض، ومع ذلك ضرورة أخذ القسط الجيد والصحي من النوم، أي لا يقل عن 7 ساعات في اليوم.