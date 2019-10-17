كيف أثر انخفاض الطلب العالمى على صادرات الصناعات الجلدية 2019؟

كتب إسلام سعيد

أرجع محمود سرج رئيس المحلس التصديري للصناعات الجلدية، تراجع صادرات القطاع 31.5% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري للهبوط فى الطلب العالمي على الجلود.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هبوط الصادرات يرجع أيضا إلي تراجع جودة الجلود في مصر نتيجة عدم رعاية الثروة الحيوانية في مصر الأمر الذي تسبب في التأثير السلبي على الصادرات بالرغم من ارتفاع الإنتاج في الروبيكي.

وطالب سرج وزارة الزراعة والحجر البيطري بمراعاة حالة الثروة الحيوانية في مصر، إذ أن تراجع جودة الجلود تعني تدهور في صحة الحيوان.

وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى عدم تحرك الإجراءات الخاصة بدعم الصادرات حتى الآن بالرغم من تطبيق المنظومة منذ شهر يوليو الماضي ولكن بدون تفعيل على أرض الواقع، وكذلك عدم تفعيل دعم المعارض مما تسبب في إلغاء العديد من البعثات التجارية.