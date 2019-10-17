كيف أثرت العقوبات الأمريكية على البورصة التركية ؟

كتب أحمد عرفة

ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الشركات الأمريكية أجرت مبيعات في بورصة إسطنبول بمئات الملايين قبيل ساعات من اتخاذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار العقوبات بحق مسؤولين ووزارات تركية.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه عقب العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا قررت شركة فولكس فاجن إرجاء مشروع إنشاء مصنع للسيارات في تركيا بقيمة 1.4 مليار يورو، موضحة أنه خلال الأيام الماضية اتخذت السلطات الأمريكية قرار عقوبات ضد تركيا، حيث فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على وزارات الداخلية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية التركية.

وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أنه قبل ساعات من إعلان ترامب قرار العقوبات أجرت الشركات الأمريكية عمليات بيع في بورصة إسطنبول، مما أسفر عن تراجع مؤشر البورصة بنحو 5 % وتراجع مؤشر البنوك بنحو 8 %.