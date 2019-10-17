كوشنر مبعوث ترامب يزور إسرائيل على رأس وفد أمريكى نهاية الشهر الجارى

رويترز

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الخميس إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس دونالد ترامب سيرأس وفدا أمريكيا لزيارة إسرائيل فى نهاية الشهر الجارى ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بينى جانتس.

ويقود كوشنر جهود ترامب لصياغة خطة سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد اقتراح حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار للمنطقة فى الصيف الماضى، لم يكشف ترامب بعد عن خطة سياسية تتناول القضايا الشائكة فى الصراع القائم منذ عقود خاصة فى ظل المصاعب التى يواجهها نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه إن كوشنر سيسافر مع نائبيه آفى بركويتس وبريان هوك للقاء نتنياهو وجانتس، وأضاف أن من غير المتوقع أن يكشف الثلاثة عن الخطة السياسية لكنهم سيسعون إلى تحديد المرحلة التى وصلت إليها الجهود.

وقال المسؤول إن كوشنر سيحضر أيضا مؤتمرا اقتصاديا فى الرياض خلال جولته.